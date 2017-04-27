厭世版「龍虎塔」，現身高雄市議會

厭世動物園臉書粉絲專頁貼出高雄市新聞局長在議會報告的照片，間接宣傳與高市府合作的「驚艷是高雄」系列插畫。（翻攝自臉書厭世動物園）

高雄市新聞局日前宣布搶先與超人氣圖文作家、厭世動物園園主「厭世姬」合推「驚艷是高雄」系列插畫，27日議會教育委員會質詢，新聞局長上台業務報告，提及這項創新合作，厭世動物園臉書立刻抓緊機會宣傳，貼出議場照片請網友「找亮點」，不到1小時吸引400多人點閱。

高雄市政府是第一個與厭世姬合作的政府單位，24日首發插畫，主題是左營蓮池潭知名地標「龍虎塔」，以龍塔、虎塔比拚吞吃人數，把遊客走進塔內形容成宛如遭到吞食，引起不少網友注意，覺得相當新奇。

高市新聞局長丁允恭今天下午赴議會進行業務報告，簡報中出現這張「龍虎塔」插畫，厭世姬立刻將這張作品出現在議場的照片，上傳臉書厭世動物園粉絲專頁，興致勃勃留言：「高雄市新聞局長在市議會報告，請找亮點～」

網友很快發現厭世版「龍虎塔」插畫出現在議事廳內，紛紛留言回覆說：「上電視啦、上電視啦」、「有夠閃」、「好亮啊」，還有人說：「好慎重的一種參與方式」，PO文不到1個小時，就有400多人點閱。

丁允恭表示，厭世姬以詼諧的畫風諷刺現實，受到廣大年輕族群的歡迎，高市府期盼藉由和厭世動物園的合作，讓各年齡層、各族群或群體更加了解高雄，並實地走訪高雄，以促進城市形象與觀光收益。

(中時)