全國技能競賽 嶺東科大流設系爭光

曾獲世界冠軍的蕭毓秋老師(左一)指導出曾文君(右一)及陳佳蕙(右二)兩位技能競賽冠軍選手。(翻攝照片)

全國技能競賽中區分賽日前落幕，嶺東科技大學流設系二年級學生曾文君、服飾系一年級學生陳佳蕙，分別奪下服裝創作組、國服組第一名，消息傳回學校，師生相當開心。

嶺東科大指出，今年特別派出曾獲世界技能冠軍的老師蕭毓秋擔任指導選手的重任，透過經驗傳遞與分享，果然奪下好成績，除曾文君、陳佳蕙奪下雙料冠軍，服飾系邱香雲也榮獲服裝創作組第四名，而呂曉娟、吳梵禕分別榮獲國服組第四、五名，成果豐碩。

校方表示，今年全國技能競賽中區分賽於20至22日在鹿港登場，各校選手無不卯足全力，將自己練習已久的最佳成果展現出來，現場的菁英個個身懷絕技，不容小覷，由大家認真嚴肅的表情中，可以看出這場戰役非常艱難。

(中時)