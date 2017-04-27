夜市倒車撞死7歲女童 女毒蟲重判16年
女毒蟲丁易津去年4月在桃園夜市拒檢，一路在狹窄巷弄高速倒車，不慎輾死7歲女童，桃園地院今依對兒童故意犯殺人罪，重判丁女16年、褫奪公權7年、劉男9年、褫奪公權4年，2人都到場聽判，神情凝重，女童家屬未到場聆聽。
22歲的丁女去年4月28日下午4點，開車搭載22歲的通緝犯劉芊輝和另名陳姓男子，在桃園觀光夜市附近的北埔路，遭桃園市警局保安大隊員警攔下盤查，丁女見車頭被警車阻擋、巷道狹小無法迴轉，一路倒車約2、3百公尺，右後車尾直接撞上轉角麵攤，當場輾斃正在幫忙長輩收攤的7歲賴姓女童，丁女並未停下查看，隨即在十字路口掉頭駕車離去，隔天凌晨及5月12日，警方分別將丁、劉2人緝捕到案。
桃園地檢署檢察官，認為丁女和劉男無視他人生命財產安全，在路狹人稠的市集馳車逆行，導致無辜民眾死傷，有殺人犯意，2個半月後依殺人罪嫌將2人提起公訴。
法院審理時，丁女強調遭攔查時，劉男高喊自己是通緝犯，要她快跑，她不願害友人被抓，才會在狹窄夜市倒車疾駛，撞到攤位後，因後照鏡已斷，也是幫忙查看後面的劉男說：「可以再倒車！」她才繼續開。
但劉男矢口否認有說話，辯稱全程都「傻住了」，什麼話也沒說地側趴在座位上，然同車後座的陳男證稱有聽到劉指示丁女倒車。
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(中時)
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