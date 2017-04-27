雲林縣公路養護最佳者 斗南鎮與北港鎮

雲林縣府工務處分「山線組」及「海線組」考核全縣二十鄉鎮市公所道路管理與養護作為，「山線組」由斗南鎮拔得頭籌，「海線組」由北港鎮掄元。

山線的第二名是古坑鄉；海線的第二名虎尾鎮、第三名土庫鎮。

工務處指出，山線組前2名將補助養護經費300萬、200萬元，海線組前3名300萬、200萬、100萬。

(中時)