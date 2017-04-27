暨大附中技職同學證照技能檢定 表現優異
國立暨大附中國際貿易科及資料處理科多位同學，通過2016年全國「會計事務資訊乙級技術士」技能檢定後，緊接著也成功取得2017年「電腦軟體應用乙級技術士證」，成為暨大附中首5位，在學期間同時取得勞動部「雙料乙級」技術士證照的學生。
取得國家等級的乙級技術士證照，對技職體系的學生來說，是對其在實務技術層面的肯定，也證明專業技能與業界接軌。考取2張證照的葉郁婷表示，考證照是想為自己的夢想努力，不管是否能成功，只要有機會就不想放棄，唯有努力，才能能從領悟過程中帶來成長；柯愷佑同學也表示，考證照不只是為了大學的路而考，也給自己自信心及激勵。
暨大附中校長張正彥表示，校內專業類科教師群，長期在專業檢定科目的耕耘與成果有目共睹，為了協助同學考取證照，3年級暑假開始密集訓練，任課教師陳昇主任、李靜薇組長等老師，除了平日課堂教務，課後夜間也犧牲個人休息時間，幫助同學學習，循序漸進，讓選修課高達九成的同學順利取得會計事務資訊乙級技術士證，總計今年高三學生共有91人取得勞動部乙級技術士證照，其中，更有5位同學同時取得「電腦軟體應用」與「會計事務資訊」雙料乙級技術士證。
張正彥指出，校方積極輔導學生考取勞動部技術士證照，期許取得乙級技術士證照的學生強化專業技能，獲得良好的工作機會，同時，也希望有意繼續升學的學生，能夠藉由技優甄審的管道，進入更優質的大學。
(中時)
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