PTT創辦人杜弈謹成立「AI實驗室」 聚焦三創新

台灣人工智慧實驗室今啟動，科技部長陳良基(左)、政務委員唐鳳(中)、AI實驗室創辦人杜弈謹(右)共同出席。(圖／王玉樹攝)

科技部今天舉行「台灣人工智慧實驗室」啟動記者會，部長陳良基親自為PTT創辦人杜弈謹創辦的這個AI實驗室站台。杜當場發出人才召集令，希望各類智能領域人才來參與。該實驗室研發重心將聚焦資料、演算法、體驗的「三創新」，預計每年會提出1到2個主題，將來有機會發展出商業模式。

今天啟動會除杜奕謹、陳良基，行政院政務委員唐鳳也出席，代表政府將與民間團體攜手，宣示「台灣AI元年」開始。

杜奕瑾表示，希望藉由「台灣AI實驗室」，與台灣領頭企業合作，吸引國際科技巨擘與人才加入。實驗室一開始會先聚焦「三創新」，包括「資料創新」，如何用資料做大數據，「演算法的創新」，舉例可否拿現在有的語言算法，在演講者講話同時背後就會產生內容相關影像，以及「用戶體驗的創新」，過去都是FB跟LINE的社群，未來能否有新的使用體驗

杜奕謹強調，人工智慧是一片藍海，該實驗室要做的就是架構準備好，讓各類人才去上面應用，未來所有的資料也將放平台上，讓各界人才去玩去激盪。該實驗室並沒有拿政府的錢，都是各夥伴自有資金，目前常設支薪人員有10個，預計年底到20個。

他號召擅長Speech、Image、Language、Cloud Service 與App的人才直接和他連繫，洽詢或投遞履歷。

陳良基則說，科技部將全力支持，在此方面也已規劃人工智慧專案研究，並建置創新的雲端研究環境，透過推動前瞻技術研發吸引各界投入AI領域，培育我國人工智慧的人才。

(中時)