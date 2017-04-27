斗六咖啡工廠將再重現？ 雲林縣政府證實

民國 47年的斗六咖啡工廠常有外賓參訪，由當時咖啡小組召集人黎維槍先生（去年過世）解說。（周麗蘭翻攝）

民國 47年的斗六咖啡工廠（最遠處一排廠房）（周麗蘭翻攝）

當年斗六咖啡工廠外觀，位置在現今的雲林縣審計室。（周麗蘭翻攝）

60年前的第二代台灣咖啡包裝是馬口鐵罐，上面附一支小開罐器，這一罐8年前無意間被找出來，還未開封。（周麗蘭攝）

外傳日本UCC咖啡將到斗六市設咖啡觀光工廠，雲林縣府證實確有設廠一事，地點在斗六工業區，即目前興建中的義美食品廠隔壁，不過該公司尚未送件申請，建設處長蘇孔志表示，還不確定投資規模，但非常歡迎、樂見其成。

工商時報報導，UCC將斥資7億元在斗六打造UCC咖啡觀光工廠，預計明年開幕，提供消費者體驗烘焙的滋味。

建設處長蘇孔志表示，尚未接獲建案申請，但他從斗六工業區廠商口中有聽說此事，廠房就毗鄰義美食品廠，但兩公司沒有關係。

義美食品公司2016年12月在斗六工業區動土，斥資10億元興建自動化豆類、奶類、及茶飲料生產工廠，未來將申請為「觀光工廠」。

斗六工業區面積並非最大，卻是縣內勞工最密集的工業區，區內已有4家觀光工廠，大同醬油、朝露魚舖、緹諾寢具、汎歌保養品。

斗六在民國47年曾有農復會所設的咖啡工廠，也是迄今唯一，當年政府耗資500萬元從德國進口全套製造咖啡機器，有乾燥機、選別機、咖啡烘焙機、脫殼機、包裝機，等烘焙機約3坪大，每次可烘200磅咖啡，1磅要價200元。

斗六咖啡工廠因古坑咖啡樹疫病加上工廠經營不善，67年停工關廠，廠內機械全當廢鐵處理，走入歷史。

斗六市長謝淑亞表示，斗六市是台灣咖啡烘豆的原鄉，就歷史意義而言最有條件興建咖啡工廠，UCC雖是外來的業者，能重現斗六咖啡工廠記憶是喜事，樂見其成。

前古坑鄉農經課長孫旺田表示，咖啡豆要烘才會香，非常樂見台灣咖啡重新在斗六的工廠飄香。

(中時)