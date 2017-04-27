斗六咖啡工廠將再重現？ 雲林縣政府證實
外傳日本UCC咖啡將到斗六市設咖啡觀光工廠，雲林縣府證實確有設廠一事，地點在斗六工業區，即目前興建中的義美食品廠隔壁，不過該公司尚未送件申請，建設處長蘇孔志表示，還不確定投資規模，但非常歡迎、樂見其成。
工商時報報導，UCC將斥資7億元在斗六打造UCC咖啡觀光工廠，預計明年開幕，提供消費者體驗烘焙的滋味。
建設處長蘇孔志表示，尚未接獲建案申請，但他從斗六工業區廠商口中有聽說此事，廠房就毗鄰義美食品廠，但兩公司沒有關係。
義美食品公司2016年12月在斗六工業區動土，斥資10億元興建自動化豆類、奶類、及茶飲料生產工廠，未來將申請為「觀光工廠」。
斗六工業區面積並非最大，卻是縣內勞工最密集的工業區，區內已有4家觀光工廠，大同醬油、朝露魚舖、緹諾寢具、汎歌保養品。
斗六在民國47年曾有農復會所設的咖啡工廠，也是迄今唯一，當年政府耗資500萬元從德國進口全套製造咖啡機器，有乾燥機、選別機、咖啡烘焙機、脫殼機、包裝機，等烘焙機約3坪大，每次可烘200磅咖啡，1磅要價200元。
斗六咖啡工廠因古坑咖啡樹疫病加上工廠經營不善，67年停工關廠，廠內機械全當廢鐵處理，走入歷史。
斗六市長謝淑亞表示，斗六市是台灣咖啡烘豆的原鄉，就歷史意義而言最有條件興建咖啡工廠，UCC雖是外來的業者，能重現斗六咖啡工廠記憶是喜事，樂見其成。
前古坑鄉農經課長孫旺田表示，咖啡豆要烘才會香，非常樂見台灣咖啡重新在斗六的工廠飄香。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。