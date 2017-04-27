配合高山觀景步道揭幕 清境風車節提前轉動！
清境第一條高山觀景步道預計5月開放，原本在暑假期間開幕的清境風車節，配合觀景步道落成，也跟著4月底揭幕，屆時旅人可以倘佯風車海，在觀景步道欣賞清境高山的綠與無敵的天空藍。
縣府於清境國民賓館至青青草原規畫高山觀景步道，讓遊客避開台14甲線公路車潮，更安全、更無遮蔽的方式欣賞奇萊山景，一般票價50元、敬老、身心障礙10元優待票，預計5月底開幕，總量管制兩千人，預料吸引大批觀光客前來體驗，清境觀光發展協會風車節配合步道開幕，決定提前舉辦。
主辦單位已在清境小瑞士花園環湖藍天步道布置5千支天空藍的風車，讓遊客感受5千支天空藍風車同時轉動的震撼外，也透過曲道的設計，還可以讓旅人感受到風車步道深幽之美；而草原的部分，另5千支天空藍風車、超浪漫天空藍星光馬車、再加上超療癒的天空藍造型 LOVE，組合成一個超浪漫的「天空藍風車花海」，微風吹拂時，如波浪一波接一波的轉動，形成超療癒的風車花海波浪。
主辦單位指出，清境風車節將於28日盛大的開幕儀式，清境小瑞士花園水舞秀，今年暑假新增「水幕雷射表演」，讓遊客白天觀賞風車之餘，晚間亦可以感受不一樣的雷射、水舞演出。
(中時)
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