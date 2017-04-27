陸委會：兩岸有對話才有善意 有接近才有進步
對於當前兩岸情勢，陸委會27日加重語氣對陸方喊話，強調雙方應良性溝通，要溝通才有對話，有對話才有善意，有善意才有接近，有接近才有進步，有進步才能相向而行。
陸委會發言人邱垂正27日在例行記者會上，被問及蔡英文總統在就職一周年，是否會有進一步兩岸論述？邱垂正表示，對於蔡總統就職周年的兩岸關係部分，陸委會並沒有可以對外說明的內容。
邱垂正接著表示，近一年來，蔡總統多次強調在尊重歷史事實和既有政治基礎上，堅定維護兩岸關係和平穩定發展，「我們言行一致，維繫兩岸關係和平穩定是雙方共同責任」，邱垂正說，面對當前兩岸關係的新形勢發展，雙方應更有耐心，冷靜理性面對，呼籲中國大陸應正向看待我們務實的論述與作為，認真理解回應。
邱垂正認為，陸方應摒棄片面設定前提條件，要求單方答卷的思維與作法，同時也應有改善兩岸關係的做法，雙方應良性溝通。「要溝通必須先對話，有對話才有善意，有善意才有接近，有接近才有進步，有進步才能相向而行」。
(旺報)
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