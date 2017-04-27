華山水上7周年 千歲揮毫同慶賀

水上鄉長劉敬祥（左）27日前往華山基金會水上愛心天使站，祝福七週年祝福7週年生日快樂。（余信賢攝）

水上鄉長劉敬祥（中）27日前往華山基金會水上愛心天使站，祝福七週年祝福7週年生日快樂。（余信賢攝）

華山基金會水上愛心天使站設站已經7週年，今舉辦7週年感恩活動。（余信賢攝）

華山基金會水上愛心天使站設站滿7年，陸續服務146位三失長輩。為了感謝義工及地方鄉親與在地企業長期協助，在27日於水上正大書局店內舉辦建站7周年感恩茶會，劉鄉長自挑腰包準備碗糕給長輩當點心，祝福在座長輩能健康開心呷百二。

這群老寶貝們多數不識字，主因是從小家境貧窮，或就學時期遇空襲事件，導致未能完成學業，因此對於紙、筆相當陌生，心中總存著對於未能讀書學習的遺憾，嘉義市文藝作家協會江秀花老師得知，特地到場指導長輩以筆墨作畫，營造古代私熟教書的氛圍，讓長輩感受不同的學習氣氛。

80歲的黃振榮阿公曾經是華山基金會的服務對象，看到站長一個女生常常自己扛物資給長輩相當吃力，又擔心站長到宅訪視的安危，自去年4月起自吿奮勇，不顧自己高齡，自願擔任站長的幫手，陪站長訪視個案，並擔任假日送餐志工給另外2位行動不便的長輩。黃阿公表示：「華山基金會照顧老人那麼有意義，應該要大家都來支持，盡一份心力才對」。

水上鄉長劉敬祥表示，感謝華山基金會長期在地照顧這些長輩，水上鄉公所因為看到華山的服務，所以連續兩年的中秋普渡物資也捐贈給華山，轉贈給長輩，公所往後也會秉持這兩年對於基金會的協助，繼續努力。

(中時)