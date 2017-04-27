全中運 桃園代表隊獲55金

2017年全中運桃園市代表隊全力出擊，斬獲55金61銀54銅歷年成績最佳，彰化全中運於26日圓滿落幕，桃園市代表隊最後一日仍然奮戰不懈，田徑及舉重代表隊傳出捷報，囊括高女組田徑4x400公尺接力、國女組田徑4x400公尺接力雙料金牌及高男組舉重105公斤級金牌，以3面金牌畫下完美句點。

(中時)