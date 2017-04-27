塔羅牌占卜做公益　修建流浪動物溫暖的家

塔羅老師花兒將在30日率旗下塔羅師在二手暢貨中心「愛物園」推出公益占卜活動。（陳淑芬攝）

二手暢貨中心「愛物園」將舉辦公益占卜及義賣活動，呼籲關心流浪動物的民眾共襄盛舉。（陳淑芬攝）

塔羅牌迷也可以做公益！塔羅老師花兒將在30日率旗下塔羅師與飾品業者合作，在二手暢貨中心「愛物園」舉辦公益占卜及義賣活動，為收養的流動貓狗近200隻的霧峰「狗狗山」籌募基金，讓被遺棄的毛小孩有個溫暖的棲身之所，不必挨餓受凍。

在補教界擔任英文老師的張帆，愛貓、狗成癡，投入流浪動物照護工作20多年，目前收養的流浪貓、狗就近200隻，並在霧峰設置「狗狗山」收容，最近，花了近新台幣60萬元，為流浪動物搭蓋安身的狗舍。

張帆表示，「狗狗山」占地月租金就要5.6萬元，每隻狗施打預防針、醫療及伙食等月支出約2000元，她從事英文教學所得及愛物園的二手物品營收，只是杯水車薪，目前她已付債300多萬元。

喜愛動物的塔羅牌老師花兒，得知「狗狗山」的困境，將率旗下10多名塔羅師，並結合飾品業者將於30日下午2時至5時在中市民生路150號地下一樓的「愛物園」，舉辦一場公益占卜活動，當天提供占星及精油舒緩服務，每15分鐘收費300元，將全數捐出；LadyA飾品業者也將捐出營業額的40％，歡迎喜愛塔羅牌、占星及飾品的民眾共襄盛舉。

(中時)