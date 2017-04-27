白歆惠：愛沒法定義，碰到的時候，才能體會它、體現它
Cartier卡地亞今晚在文華東方酒店舉行Cartier Magicien頂級珠寶展貴賓晚宴，「紅姑」鐘楚紅華麗現身，現居香港的「白白」白歆惠也配戴八千多萬的珠寶接受VOGUE專訪，講到今晚的主題，她說如果寶石有魔法，最希望有保護罩，「這樣我就能保護我的小孩。」言談間流露母愛。
白白說很捨不得與兒子分開，坦承有分離焦慮症，現於香港的生活就是照顧兒子，「跟他在一起的時刻就是幸福的時刻。」如果要選珠寶當傳家寶，白白會選擇戒指，「男生可以戴、女生也可以戴，做為傳家寶真的可以流傳久遠。」
從單身到為人母，白白說她更能體會什麼是愛，問她怎麼定義愛？白白感性地說：「我還不了解有沒有辦法定義它，因為愛是你沒辦法定義的，只有在碰到它的時候，才能體會它、體現它。」現在白白只想好好地保護她的孩子，讓他真的是快樂健康的長大。
期許自己是什麼樣的媽媽？白白感性地說：「我希望他能從我身上得到一個好的榜樣，希望他會愛他的媽媽，有時他也愛我像愛他的朋友一樣。」白白透露，她在家裡扮演黑臉的角色，可是兇不起來，「嚴格起來後私底下偷偷哭，所以朋友笑我是喵媽。」但她明白她不得不管教，「現在慢慢從喵媽變虎媽中。」
※來源：VOGUE.TW
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關鍵字：白歆惠
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