謝國城盃爆黑箱疑雲 棒協作出回應

謝國城盃昨日四強戰，發生爭議性判決。(圖/棒協提供)

目前正在舉辦的謝國城盃青少棒錦標賽，攸關LLB世界青少棒錦標賽中華隊代表權，民進黨籍立委張廖萬堅，今爆出有黑箱疑雲，認為裁判控制比賽勝負，今棒協也對此做出回應。

棒協針對謝國城盃昨日舉行台中市與高雄市四強戰，六局下台中市1分落後，由台中市進攻，兩人出局一、三壘有人之時，打者擊出一、二壘方向滾地球，一壘審當下宣判球碰觸到由一壘要二壘推進的跑者，因而形成妨礙守備，三人出局攻守交換之判決。

由於昨日一壘審是桃園市棒委會裁判長曹文龍，這場比賽勝隊將對上桃園市新明國中，引發台中市新明國中質疑有黑箱，並向立委成情招開記者會。

對此棒協作出５點回應：

1. 本次判決在第一時間一壘審已判定一壘跑壘員妨礙守備，跑者出局。

2. 臺中市雖即時提出抗議，但經本場賽事所有執法裁判會議後，仍維持原判。

3. 大會根據規章應尊重現場執法裁判之共識裁定，且依本次競賽規程第25條，若有電視轉播時可採用電視影像輔助判決，但本次盃賽於四強賽始有電視轉播，因此仍需尊重大會執法裁判之共識裁定。

4. 今年各級國家代表隊全國選拔賽已於日前陸續展開，由於各隊實力相近競爭激烈，故本會已要求各賽事裁判務必全力專注於審判工作，務必使賽事過程公平公正。

5. 為求減少不必要之紛爭及爭議，本會未來也將積極與體育署協商，在沒有電視轉播的賽事，亦能安排網路轉播，用以輔助裁判判決，並弭平爭議

(中時電子報)