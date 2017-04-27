毒蟲藏毒出怪招 平安符、威爾剛盒都被揪出
毒蟲藏毒出怪招！中市第五警分局水湳派出所日前盤查謝姓男子，警方在他指稱用來裝威爾剛的藥丸盒內找到安非他命毒品；第二警分局永興派出所員警盤查王姓男子，竟在他隨身攜帶的護身符內找到安非他命，他還說是求來保平安的。
警方日前業間巡邏，發現26歲的謝男刻意迴避警車行跡可疑，盤查發現口袋內有可疑物品，謝男指稱是放威爾鋼藥丸盒子，警方將人及物帶回派出所，拆開檢視發現有2小包安非他命毒品。謝男被查獲攜帶毒品，向警方供稱日前晚間向綽號「小胖」男子以3000元購買來施用，全案依毒品案移送偵辦。
另警方巡邏到1處土地公廟時，發現有3名男子半夜在廟裡拜拜，行跡有異，員警趨前關心，1人轉身就離開，員警包抄盤查，發現他是毒品列管人口，並搜出毒品吸食器及1個裝護身符的袋子，警方發現護身符內竟然裝有安非他命。
王男向警方表示，他到土地公廟求個護身符，還用鑰匙圈擋住，從外觀難以察覺是毒品，未料，仍躲不過警方銳利的眼睛。
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(中時)
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