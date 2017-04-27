里民免克難躲鐵皮 竹市五星級集會所啟用

新竹市科園里民過去只能在鐵皮屋集會，常「屋外下大雨、屋內下小雨」，經府會以及當地里長努力，打造「五星級」集會所，6月即將啟用。（郭芝函攝）

新竹市長林智堅（右）27日赴即將落成的科園里集會所視察。（郭芝函攝）

新竹市科園里民長期沒有合適的集會空間，以往只能在公園旁的鐵皮屋辦活動，若碰雨天則形成「屋外下大雨、屋內下小雨」窘境，9000多位里民十分克難，為此市府投入2100萬打造嶄新集會所，近期即將完工，市長林智堅27日前往視察。

林智堅表示，在歷任里長及現任徐兆生里長奔走，與立委柯建銘、議長謝文進和多位議員協助下，中央、地方和議會共同合作，經費及土地使用分區難題迎刃而解，順利為科園里9000多位里民興建「五星級」集會所，盼未來推動關懷據點、長者共餐等凝聚社區向心力。

民政處表示，科園里集會所位於民享一街36號，總樓地板面積約221坪，工程總經費2100萬元，2016年3月26日開工，建築主結構體、泥作粉刷及室內裝修作業均已完成，目前工程進度完成99％，預計6月啟用。

嶄新集會所空間寬敞、光線明亮，1樓規畫集會堂，2樓設視聽教室、圖書室，周邊則有無障礙坡道，啟用後將可提供里民集會、運動、學習、休憩等多功能使用，充分運用在地資源，另周邊相關管線皆地下化，不但降低災損率，也可美化周邊環境及都市景觀。

(中時)