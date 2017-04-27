科大繁星放榜台中家商進修部締佳績
科技院校繁星放榜，台中家商進修部餐飲技術科學生張妙妤曾因故休學，幾度尋求人生方向，終於在餐飲方面開啟智慧，錄取高雄餐旅大學；進修部國際貿易科張岭雁則靠著半工半讀完成學業，終於錄取勤益科大工業工程與管理系。
張妙妤曾就讀他校設計科，後來因故休學，她說，一直不斷探索生命的價值，為此，曾在台東打工換宿、也嚮往出國圓夢，但在人生轉折處找到新方向，進入家商餐飲科後，發現自己的興趣與喜愛，就此努力，終於順利考取理想校系，未來希望加強語言能力，出國從事餐旅相關工作，讓自己成為「專業帶著走」的國際型人才。
張岭雁因家庭因素，半工半讀完成高中學業，她說，在校期間努力學習國貿相關知識，積極考取專業證照，未來希望將家商所學結合大學的工業生產流程實務，成為國際經貿的生力軍。
(中時)
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