媽媽攜3兒看大甲媽回鑾被洗劫 媽祖保佑今破案
媽祖保佑！彰化媽媽帶3名小朋友到街頭看大甲媽回鑾，竟被2名男子持槍、刀恫嚇並強拉上車，搜刮身上財物後，押往ATM領現金，彰化警分局成立專案小組，經1個多月跟監埋伏，18日先逮捕張姓主嫌，今天再循線逮捕吳姓共犯，全案告偵破。
媽祖不保佑嗎？媽媽報案發抖，帶著小孩們看大甲媽遶境熱鬧，沒想到這樣也會被歹徒盯上，被洗劫身上財物，歹徒亮槍又出刀，怕反抗小孩會受到傷害，硬是被洗劫身上1萬多元財務，對方還嫌不夠，強押母子兩人上車，押到到台中某超商的ATM，領取戶頭帳戶，剛好戶頭僅存的現金才1000元，母子最後被載到至彰化市華山路魚市場附近釋放，還好媽祖保佑，母子都都沒事。
警方調查，兩名男子為了躲避追緝，棄車逃逸，警方偵辦，張姓主嫌因無期徒刑假釋期間，吳嫌則因毒品案遭到彰化地方法院檢察署通緝中，2人均無正當經濟來源，相約在3月26日凌晨1時許，大甲媽祖遶境期間犯案，兩人先前往竊取機車後，再騎乘贓車前往犯案，見被害女子1人獨自帶著小孩看媽祖遶境，認為有機可乘，遂持槍、刀恫嚇被害人，並強拉被害人與其女上車，要求交付身上財物。
警方成立專案小組，沿途調閱相關監視器畫面，發現張、吳2人涉有重嫌，並經1個月的跟監埋伏，見時機成熟，趁張嫌與友人駕車外出用餐之際，就在彰化縣政府車道口逮捕張嫌，並於身上隨身包包內查獲改造手槍1把，今天再循線逮捕毒品通緝的吳姓同案共犯。
(中時)
關鍵字：媽祖
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