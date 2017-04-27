苗縣表揚181位模範勞工　縣長肯定勞工的貢獻

苗栗縣長徐耀昌（左二）表揚各界遴選出來的模範勞工，肯定他們在產業和經濟的貢獻。（陳慶居攝）

苗栗縣各界27日在三義鄉西湖渡假村，舉行慶祝五一勞動節暨表揚模範勞工活動，縣長徐耀昌會同工會表揚181位模範勞工，肯定他們在崗位上積極進取，克盡職守的工作態度，也代表鄉親向所有勞工表達謝意和敬意。

慶祝大會由苗縣總工會承辦，縣長徐耀昌、立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、縣議員羅貴星及職業總工會、產業總工會、勞資關係協會理事長等約500多受邀參加。

徐耀昌頒獎表揚181位在各行各業表現卓越的模範勞工，其中，大千醫院邱淑芬、台電苗栗區營業處詹益鴻且當選全國模範勞工。他說，接受表揚的模範勞工都是平時在個人工作崗位上兢兢業業、克盡職守獲得推荐的標竿，希望他們繼續發揮苗栗人勤奮打拼的精神，做為勞工的楷模與表率。

縣府也加強提升勞工服務方面，去年初成立勞工及青年發展處，專責為勞工朋友營造優質工作環境、提供弱勢勞工經濟上的扶助及陸續成立青創基地等，同時為青年朋友提供創業的媒合平台和教育訓練，以增加勞工及青年朋友的權益保障及創業就業的機會，未來，縣府將繼續推動各項保障勞工的措施，讓勞工朋友能夠安居樂業。

今天慶祝大會並邀請公館國小國樂絲竹團、原住民歌手梁智凱演出。此外，縣府5月20日、6月25日、7月15日至16日亦將陸續辦理勞工親子活動，讓勞工朋友舒展身心，歡迎踴躍參加，詳情可洽（037）559136。

(中時)