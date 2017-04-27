環盟至地檢署陳情龍崎歐欣案
經濟部認定龍崎歐欣掩埋場址的龍船斷層，非活動斷層，且每年平均抬升約2公分，遭到台南市多個環保聯盟和牛埔里自救會質疑有造假之嫌，他們27日上午到台南地檢署陳情，要求檢方要調查經濟部官員涉嫌欺騙與圖利。
台南市龍崎區設置掩埋場，由於當地正好有一個龍船斷層，居民擔心會污染牛埔溪和二仁溪，遂組自救會抗爭，牛埔里長陳永和與南市環盟前理事長陳椒華、教師會理事長陳杉吉等代表，27日上午到台南地檢署陳情。
陳椒華表示，經濟部地調所在105年即表示，歐欣掩埋場2公里範圍內，每年地層都呈現不平均量的抬升，現在經濟部又說，該斷層每年平均約抬升2公分，根本是在說謊，因此區有潛移性活動斷層，會使掩埋場的不透水布與水泥固化物破裂，地下水會遭到污染，這裡根本不適合興建事業廢棄物掩埋場。
當地里長陳永和也認為，位下游的二仁溪正花大錢在整治，位上游的牛埔溪也禁養豬，現在政府竟要在上游埋有毒廢棄物，此案根本就是環評草率、選址錯誤、政策矛盾，他請政府公開全國各縣市的選址評估資料，否則一定率居民反對到底。
陳杉吉說，台灣北、中、南已各有一座工業區的事業廢棄物掩埋場，為何南部要在台南牛埔設第二座掩埋場？請經濟部不要再展延歐欣的設立許可證。
由於經濟部今年3月又同意掩埋場設置展延2年，環保團體認為經濟部官員涉嫌欺騙與圖利，27日到台南地檢署陳情，請求檢方即刻展開調查，主任檢察官許嘉龍接下陳情書後，民眾才離去。
(中時)
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