路克伊凡斯Luke Evans：「身為一個Gay，對於我在好萊塢的成功不應該有任何影響。」
最近演出熱門新片《美女與野獸The Beauty and the Beast》的路克伊凡斯Luke Evans在22歲接受美國老牌同志刊物《The Advocate》訪問時公開出櫃，但也在他事業正到達高峰時，努力將自己的私人生活遠離鎂光燈。在最新接受《The Jackal》的訪問中，他堅持認為他的性向和成為他成為好萊塢一線演員並沒有任何相關。「我不認為它們之間是有關連的，才華、成功、你的私生活，我看不出它們對於彼此的影響。我不覺得我會因為我私底下是什麼樣的人而不被雇用。」
路克伊凡斯Luke Evans也提到他為了想要保護他所愛的人不受到傷害，所以對於自己的私生活如此的注重隱私。「身為一個演員，你必須保持某種謎和神秘感。並且有著保持隱私的尊嚴，我嘗試維護著我的尊嚴去保護我的私生活，還有我生活中的所有人，像我的家人，他們並不能適應媒體的生態，他們不接受訪問，我也不和他們公開合照，雖然大家都在實境節目《The Valleys》中認識了我的父母，但這也是我自己做的決定。」
※來源：Facebook@LukeEvansFans、Instagram@thereallukeevans
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