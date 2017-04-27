中市22青年 獲保德信青少年志工菁英獎

中市22青年獲保德信青少年志工菁英獎，秘書長黃景茂（左6）今日接見表揚優秀青少年志工及學校，感謝他們無私付出。（陳世宗攝）

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」獲獎名單揭曉，台中市表現亮眼，共有22人獲得獎項。市府秘書長黃景茂27日接見表揚優秀青少年志工及學校，感謝他們無私付出。黃景茂表示，大家熱心公益的精神，展現以人為本的價值觀和行動力，是台中市的驕傲。

「保德信青少年志工菁英獎」為一國際性之表揚活動，至今辦理第17年，累積鼓勵超過6萬名學童參與志願服務。今年度全台共有5050位青少年志工報名響應，台中市共有575位志工同學報名參加，得獎名單於本月初揭曉。

台中獲獎名單中，新民高中林冠妤以開發活化腦力APP 勇奪最高榮譽「親善大使獎」，將於5月代表台灣前往美國首府華盛頓；新社高中陳心潔則獲全國僅有8個名額的「全國菁英獎」；另有4位「傑出志工獎」、13位「奉獻獎」及1隊「社團影獎勵獎」暨2隊「服務教育楷模學校」獲得保德信獎項的肯定。

黃景茂表示，打造台中市成為「生活首都」是市府團隊持續努力的目標，志願服務不只是助人，更是自我成長的機會，改變社會的契機，期許年輕朋友在未來持續投入服務行動，共同打造美善中台灣！

(中時)