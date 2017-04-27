台中傑出演藝團隊選拔 12隊脫穎而出
台中市傑出演藝團隊選拔，經過經列競爭和評審後，共計12支隊伍脫穎而出，27日進行授證。文化局表示，今年獲選隊伍中，有6支團隊入選6次以上，3支團隊為首次入選，老將新秀齊出，展現源源不絕的藝術活力。
此次授證典禮，由文化局副局長施純福頒授證書予12支入選團隊，肯定入選團隊作為台中品牌的重要性與成就。
音樂類首獎團隊「台灣青年管樂團」開場，演奏多首木匠兄妹的經典金曲，揭開序幕；戲劇類「磐宇木偶劇團」大秀掌中乾坤，演出《默娘祈雨建法台》故事；舞蹈類「妙璇舞蹈團」11度入選，演出《圓情蜜意》，以客家舞蹈呈現客家文化及好客精神。
施純福表示，今年有31團演藝團隊提案參選，經評審會議共12團入選，其中，除了妙璇舞蹈團入選11次外，極至體能舞蹈團、台灣揚琴樂團、國光歌劇團、九天民俗技藝團和大肚山同仁堂國術獅藝館，也分別入選6至10次不等。
另有3團新秀首次入選，包括磐宇木偶劇團、台灣微笑樂團、泰雅原舞工坊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。