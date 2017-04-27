台中傑出演藝團隊選拔 12隊脫穎而出

中市傑出演藝團隊選拔授證典禮，獲音樂類首獎團隊「台灣青年管樂團」現場表演。（馬瑞君攝）

台中市傑出演藝團隊選拔，經過經列競爭和評審後，共計12支隊伍脫穎而出，27日進行授證。文化局表示，今年獲選隊伍中，有6支團隊入選6次以上，3支團隊為首次入選，老將新秀齊出，展現源源不絕的藝術活力。

此次授證典禮，由文化局副局長施純福頒授證書予12支入選團隊，肯定入選團隊作為台中品牌的重要性與成就。

音樂類首獎團隊「台灣青年管樂團」開場，演奏多首木匠兄妹的經典金曲，揭開序幕；戲劇類「磐宇木偶劇團」大秀掌中乾坤，演出《默娘祈雨建法台》故事；舞蹈類「妙璇舞蹈團」11度入選，演出《圓情蜜意》，以客家舞蹈呈現客家文化及好客精神。

施純福表示，今年有31團演藝團隊提案參選，經評審會議共12團入選，其中，除了妙璇舞蹈團入選11次外，極至體能舞蹈團、台灣揚琴樂團、國光歌劇團、九天民俗技藝團和大肚山同仁堂國術獅藝館，也分別入選6至10次不等。

另有3團新秀首次入選，包括磐宇木偶劇團、台灣微笑樂團、泰雅原舞工坊。

(中時)