亞太青少年人權高峰會　溪頭米堤分享經驗

第五屆亞太青少年人權高峰會，包含台灣等7個國家或地區的人權大使，今天在溪頭米堤大飯店舉旗進場開幕。（沈揮勝攝）

亞太青少年人權高峰會開幕活動現場。（沈揮勝攝）

亞太青少年人權高峰會，開幕演出精彩。（沈揮勝攝）

日本表演者演出獨特的「十三弦琴」。（沈揮勝攝）

日本高谷秀司琴奏精湛。（沈揮勝攝）

台灣人權大使台大電機系藍珮瑜，強調偏鄉學子的教育權及反校園霸凌訴求。（沈揮勝攝）

第五屆亞太青少年人權高峰會來賓大合照。（沈揮勝翻攝）

第五屆亞太青少年人權高峰會，今天在溪頭米堤大飯店開幕。這項國際交流活動，共有7個國家的人權大使，及各界來賓數百人參與；其主旨為提昇人權普世價值，促進各國青年文化交流，透過經驗分享，讓人權及反霸凌、反毒品等觀念，在偏鄉校園落實扎根。

這項高峰會議由外交部、法務部、新北市教育局指導，溪頭米堤大飯店、中華國際人權促進會、國際青少年人權協會（Youth for Human Rights International, YHRI）共同主辦。

交流活動由人促會榮譽理事長暨溪頭米堤大飯店集團總經理李麗裕開場，包括國際人權鬥士瑪麗‧薛德華玆博士Dr. Mary Shuttleworth及中興大學、東海大學、南華高中、全國高中高職家長會協會家長代表等來賓逾200人到場。

長期關心青少年孩童教育不遺餘力的李麗裕表示，國際青少年人權協會近年在台灣耕耘的成果有目共睹，相信亞洲青少年高峰會只是個開始，未來台灣將成為孕育國際青年領袖的搖籃。

法務部代表周文祥檢察官致詞時指出，法務部自2009年實施人權兩公約以來，積極落實人權教育訓練。

特別是2017年兩公約第二次國家報告國際審查會議中，10位國際審查委員強烈建議，政府機關應優先執行公務人員的人權教育與訓練，也是為了讓民眾更能體會到政府在不同部門中，都可以享受、尊重與保護人權。

根據聯合國兒童基金會、國際勞力組織等數據指出，世界上有三分之二的孩童被監護人虐待。在印度，有超過30萬孩童被迫從事乞討、全世界估計有25萬名孩童被迫從軍。

Dr. Mary Shuttleworth感慨表示，現今科學與科技發展迅速，可惜人權素養卻跟不上它們的腳步。她呼籲，我們一直教導孩子們要有禮貌、成就，也應教他們何謂人權，唯有人權普世價值實踐於生活，才能締造一個和平共處、安居樂業的社會。

到場的人權大使分別來自日本、馬來西亞、尼泊爾、印度、泰國、印尼，他們將與台灣台灣大學藍珮瑜、中興大學余佳純、南華高中陳昱嘉、基隆女中余沛文、薇閣雙語高中周依融、協志工商李珈螢等台灣傑出代表，進行為期4天的對話與交流。

印度人權大使Datchanamoorthy提到在印度無法教導人人平等，因為將牴觸印度原有的種性制度。台灣致詞代表周依融同學表示，台灣校園霸凌不缺明哲保身的旁觀者，人人都應該挺身而出。

李麗裕表示，能夠看到這些孩子因為人權的教育、陶冶，逐漸變得更重視別人的人權，也更重視自己的責任義務，讓社會變得更好，比賺錢還更有價值與意義。

(中時)