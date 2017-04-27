嘉義鹿草復古冰店 成為情侶約會勝地
炎熱的夏天即將到來，位在嘉義縣鹿草鄉公所旁的日和製冰，已有63年的歷史，目前為鹿草鄉內僅存的製冰店。店內的桌椅擺設都以舊傢俱為主，因此也吸引了年輕情侶來此地約會吃冰。
日和製冰在民國43年由第1代汪聯輝成立，目前是第3代汪建新接手經營。冰店在開店初期是以製作大型冰塊為主，以鹿草鄉為主要銷售地。在早期鹿草鄉有4間製冰店，由於時代進步，傳統使用阿摩尼亞製冰方式已經被淘汰，且現今社會已較少使用大型冰塊，而是採用衛生冰塊。
冰店在第2代汪蕭評接手時，開發多種平價冰品及飲料，本身也喜歡收集舊物，因此也將部分收集來的舊物件擺放在店內當裝飾，增加店內復古的氛圍。店內還用舊裁縫機當桌子，更顯出店內特色。
第3代汪建新在8年前退伍後，父親就讓他接手冰店。由於本身是學設計，在接手冰店後，將舊物件與設計結合，店面的外觀採取日式懷舊風，店內也增加販售熱食。也因為現代是網路社會，汪建新也利用網路行銷，吸引了許多年輕一代的男女前來此地朝聖，享用美味冰品，成為鹿草鄉情侶約會勝地。
汪建新也表示，由於店內的製冰機屬於早期的機器，現今只剩下1位老師傅可以維修，未來如果製冰機無法維修才會考慮換新式機器，但新機器價格昂貴，能做多久就做多久。
一對前來朝聖的情侶表示，雖然日和製冰位在鹿草鄉，距離市區有點距離。但在網路上看到這間復古冰店的介紹，就被吸引前來朝聖，這裡的陳設也適合拍出美美的照片。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。