嘉義鹿草復古冰店 成為情侶約會勝地

嘉義縣鹿草鄉日和製冰是鹿草僅存的製冰店，目前是第3代汪建新經營，正在抱著重達80台斤的冰塊要銷售。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉日和製冰是鹿草僅存的製冰店，目前是第3代汪建新經營，房屋外觀設計採用舊式復古風，也因此吸引了許多情侶來此地約會享用美食。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉日和製冰是鹿草僅存的製冰店，由於店內擺設採取復古風，因此吸引了許多情侶來此地約會，成為鹿草的約會勝地。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉日和製冰是鹿草僅存的製冰店，由於店內擺設採取復古風，因此吸引了許多情侶來此地約會，成為鹿草的約會勝地。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉日和製冰是鹿草僅存的製冰店，由於店內擺設採取復古風，因此吸引了許多情侶來此地約會，成為鹿草的約會勝地。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉日和製冰是鹿草僅存的製冰店，由於店內擺設採取復古風，因此吸引了許多情侶來此地約會，成為鹿草的約會勝地。（余信賢攝）

嘉義縣鹿草鄉日和製冰是鹿草僅存的製冰店，店內還是使用傳統阿摩尼亞製冰方式製冰。（余信賢攝）

炎熱的夏天即將到來，位在嘉義縣鹿草鄉公所旁的日和製冰，已有63年的歷史，目前為鹿草鄉內僅存的製冰店。店內的桌椅擺設都以舊傢俱為主，因此也吸引了年輕情侶來此地約會吃冰。

日和製冰在民國43年由第1代汪聯輝成立，目前是第3代汪建新接手經營。冰店在開店初期是以製作大型冰塊為主，以鹿草鄉為主要銷售地。在早期鹿草鄉有4間製冰店，由於時代進步，傳統使用阿摩尼亞製冰方式已經被淘汰，且現今社會已較少使用大型冰塊，而是採用衛生冰塊。

冰店在第2代汪蕭評接手時，開發多種平價冰品及飲料，本身也喜歡收集舊物，因此也將部分收集來的舊物件擺放在店內當裝飾，增加店內復古的氛圍。店內還用舊裁縫機當桌子，更顯出店內特色。

第3代汪建新在8年前退伍後，父親就讓他接手冰店。由於本身是學設計，在接手冰店後，將舊物件與設計結合，店面的外觀採取日式懷舊風，店內也增加販售熱食。也因為現代是網路社會，汪建新也利用網路行銷，吸引了許多年輕一代的男女前來此地朝聖，享用美味冰品，成為鹿草鄉情侶約會勝地。

汪建新也表示，由於店內的製冰機屬於早期的機器，現今只剩下1位老師傅可以維修，未來如果製冰機無法維修才會考慮換新式機器，但新機器價格昂貴，能做多久就做多久。

一對前來朝聖的情侶表示，雖然日和製冰位在鹿草鄉，距離市區有點距離。但在網路上看到這間復古冰店的介紹，就被吸引前來朝聖，這裡的陳設也適合拍出美美的照片。

(中時)