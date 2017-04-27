竊賊持空氣槍打破車窗行竊 警逮2嫌
北市內湖區南湖抽水站一帶的河堤，4月初陸續發生多起計程車車窗遭擊破，車內零錢遭竊，讓司機非常生氣，零錢不過幾百元，但車窗一片要2000多元，還要浪費時間修理，警方18日凌晨受理報案後，根據監視器畫面鎖定一輛白色轎車，發現一名19歲的陳姓男子涉有重嫌，訊後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。
警方表示，歹徒先用空氣槍將玻璃打穿，降低玻璃的強度，再用路旁的石頭敲毀玻璃，竊取車內的零錢，其中一名被害人，平時開車時看影片的平板電腦也遭竊，損失數千元，但最令他苦惱的是清理車內的碎玻璃。
警方調閱監視器畫面鎖定劉姓車主，他矢口否認犯案，案發時，他載陳男到現場，不知道他去行竊。陳男多項竊盜前科，坦承是由他一人所為，竊得的物品已經變賣，但警方懷疑兩人是共犯，一人負責把風，一人下手行竊，並擴大清查附近類似的案件。
(中時)
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