雲林豐榮國小「食育」 都市學生驚喜

基隆市中和國小吃自己做的蔬菜披薩特別好吃（豐榮國小提供）

豐榮國小讓遠來的客人們感受「農田到餐桌」的最短距離（豐榮國小提供）

兩校學生相見歡。（豐榮國小提供）

基隆市中和國小今(27)日前往崙背鄉豐榮國小特色學校課程交流與參訪，兩校學生利用當地當季蔬菜食材製作披薩，讓遠道而來的小客人感受「農田到餐桌」的最短距離。

崙背鄉是雲林縣主要酪農區，也生產各種瓜類、葉菜，豐榮國小帶領小朋友從食物認識家鄉，自編教材教導孩子健康飲食、餐桌禮儀，連結課本知識與生活。

豐榮國小的特色課程之一是「食育」，今天以農藝、廚藝、工藝三個面向為核心，利用當地當季蔬菜食材做披薩。豐榮小朋友也進行說唱藝術表演「樂活崙背」、「戀戀詔安」，介紹崙背鄉特產與客家文化。

基隆市中和國小則獻給東道主甫榮獲全國創意戲戲比賽優等的表演。中和國小對於豐榮國小的有機菜園、雞鴨羊飼養、魚菜共生覺得特別有趣。

(中時)