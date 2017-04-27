雲林豐榮國小「食育」 都市學生驚喜
基隆市中和國小今(27)日前往崙背鄉豐榮國小特色學校課程交流與參訪，兩校學生利用當地當季蔬菜食材製作披薩，讓遠道而來的小客人感受「農田到餐桌」的最短距離。
崙背鄉是雲林縣主要酪農區，也生產各種瓜類、葉菜，豐榮國小帶領小朋友從食物認識家鄉，自編教材教導孩子健康飲食、餐桌禮儀，連結課本知識與生活。
豐榮國小的特色課程之一是「食育」，今天以農藝、廚藝、工藝三個面向為核心，利用當地當季蔬菜食材做披薩。豐榮小朋友也進行說唱藝術表演「樂活崙背」、「戀戀詔安」，介紹崙背鄉特產與客家文化。
基隆市中和國小則獻給東道主甫榮獲全國創意戲戲比賽優等的表演。中和國小對於豐榮國小的有機菜園、雞鴨羊飼養、魚菜共生覺得特別有趣。
(中時)
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