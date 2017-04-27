前瞻計畫納文化思維 文化部提城鄉、數位建設佔214.64億
文化部長鄭麗君今（27）日於立法院教育及文化委員會後表示，「前瞻基礎建設計畫」的8年8800億中，文化部提出兩項目「城鄉建設」、「數位建設」，預算分別為新台幣158億和56.64億，總計214.64億元。鄭麗君指出，計畫中在城鄉建設部分納入文化治理和文化保存的思維，數位建設方面則加快速度來鼓勵台灣原生文化內容的產製，「是具有前瞻性的。」
鄭麗君表示，「審查時，有很多委員都提出應該多增加一些在文化的項目上面，表示社會有期待。」「城鄉建設」和「數位建設」預算金額分別為新台幣158億和56.64億，總計214.64億元。預算執行年度為106年至109年，部分計畫跨至110年，106年至109年兩項計畫總預算為214.64億元（包含故宮、國史館）。
在城鄉建設方面，分為「再造歷史現場計畫」70億和「文化設施提升計畫」的88億元。鄭麗君解釋，要以文化生活圈的概念評估，活化運用的過程中，透過再造歷史現場，讓文化記憶回到生活空間，透過文化治理來帶動城鄉發展。
至於地方期待提升文化服務設施跟建設，鄭麗君表示，「我們會鼓勵運用既有的閒置的可利用的空間，進行活化和升級，有要興建的必要必須回到文化生活圈的評估，在文化平權的前提底下進行審查。」
數位建設方面，則提出國家文化記憶庫、4k技術內容產製的應用、OTT新媒體跨平台未來內容的產製3項計畫。鄭麗君也強調台灣原生文化內容產製的重要性，「未來當台灣進入超寬頻社會，有更高端的影視製作技術時，如果沒有夠多支持台灣原生文化的內容，反而是加速服務他國文化內容。」
(中時)
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