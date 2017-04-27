A股「V形」超跌反彈 兩市成交突破5,200億元人民幣
新華社報導，27日A股走出「V形」的超跌反彈行情，上證綜指盤中3,100點失而復得，與深證成指同步溫和收紅，兩市成交突破5,200億元人民幣（下同）。
當日上證綜指以3131.35點小幅開低，早盤震盪下行跌破3,100點。下探3,097.33點後滬指震盪回升，最後以3,152.19點報收，較前一交易日漲11.34點，漲幅為0.36％。深證成指收報10,229.19點，漲24.35點，漲幅為0.24％。
在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續放量，分別成交2,357億元和2,852億元，總量突破5,200億元。
(工商)
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