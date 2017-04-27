超音波、磁粉探傷預防車軸斷裂 高鐵揭密

高鐵燕巢總機廠機器，用於對車軸超音波探傷（UT），可找出車軸上裂痕，並馬上處理，避免惡化，防止車軸斷裂造成出軌。高鐵於每行駛120公里的全面性檢修，則會另用磁粉探傷，可以更細緻地找出傷痕。（張家豪攝）

高鐵燕巢總機廠機器，用於「車軸鏇削」，可藉由車削，讓車輪恢復圓滑及運行流暢。（張家豪攝）

今台灣高鐵開放媒體參訪燕巢總機廠，實際操作「轉向架檢修（BI）」，並介紹「全面性檢修（GI）」。其中每節車廂就有2組轉向架，重要零件包括2根中空車軸，每根車軸牽引2個輪子。高鐵表示，若每隻承重12噸到13噸的車軸斷裂，恐導致列車出軌，因此需嚴加養護。為此，高鐵詳加介紹檢測車軸的2種方式，分別為超音波探傷（UT）及磁粉探傷（MT）。

工程人員說明，2種方式都是尋找車軸有無細微傷痕，找出後馬上處理，避免惡化。超音波探傷（UT）主要是看內部到外有無損傷，磁粉探傷（MT）是從外到內，探測表面有無細小傷痕。

超音波探傷原理是經由打出超音波後反射，觀察波形圖有無異狀，但有些裂痕過小或角度問題，會有盲點，必要時要再透過磁粉探傷把關。磁粉探傷原理是，先在表層撒上磁粉，如果有裂縫，磁粉就會滲透到隙縫中，再用電磁鐵「激磁」後，磁粉會因磁效應浮上來，再拿紫外線燈照射，會呈現螢光綠的異常，就可找出裂縫處。

工程人員表示，基地月檢、「轉向架檢修（每1年半一次，或每行駛60萬公里一次）」，車軸皆不會去漆，只會用UT檢測；但「全面性檢修（每3年一次，或每行駛120公里一次，約2年）」，車軸表面就會去漆，MT便派上用場。

工程人員指出，正常情況很少偵測到傷痕，因為車軸表面有漆保護。有時超音波偵測到異常，也可能只是表面卡到鐵屑等異物，因此把表面東西去除，甚至必要時去漆後，再打一次超音波，通常就沒問題。

但如果真的遇到傷痕，根據高鐵維修手冊，要先經研磨，藉此研判此裂縫是屬表面損傷，還是從內部裂出來，比如裂縫只存在表面的話，持砂紙輕磨即可消除，但摩完之後，仍要再做一次磁粉探傷確認是否解決問題。

然而，若傷痕愈研磨愈大或愈深，表示該傷痕是從內部裂出來，超出標準就要報廢更換。不過，目前還未遇過經由超音波查找到嚴重裂痕，通常皆是可處理的表面刮痕，但也有因為要從車軸上拔下軸承、車輪等，導致車軸損傷而判定報廢。

工程人員分享，還有一種非用在車軸的檢測方式「滲透檢測（PT）」，不過是用在無法磁化物件，如鋁材質上。比如車體有時被異物碰到，維修時把漆卸掉後，為保險起見，會將「滲透液」噴上去，並噴上顯影劑後，如有傷痕，滲透液會被吸出來，會浮現出裂痕形狀。

「轉向架檢修」也會進行「車軸鏇削」，因為鋼輪遇雨會生鏽，藉此恢復車輪圓滑度及運行流暢。工程人員說明，一個轉向架車削大概30到40分鐘，但新輪直徑是860mm，只可以削到790mm，另外，每顆輪子壽命是跑240萬公里，每30萬公里就要車削一次。

(中時)