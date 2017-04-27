欠繳百萬營業稅 美容店查封物一元起標

欠繳百萬營業稅美容店查封物一元起標。（吳敏菁翻攝）

欠繳百萬營業稅美容店查封物一元起標。（吳敏菁翻攝）

欠繳百萬營業稅美容店查封物一元起標。（吳敏菁翻攝）

欠繳百萬營業稅美容店查封物一元起標。（吳敏菁翻攝）

彰化執行分署查封連鎖美容店內家電、傢俱，訂於5月5日上午10時在該美容店舉行現場拍賣會，所有查封物均一元起標，歡迎有興趣民眾於當日至現場應買。

彰化執行分分署表示，這次拍賣計有電視、分離式冷氣機各11台、洗衣機、落地式乾衣機各2台、2組卡拉OK音響設備、電腦主機含螢幕、飲水機、毛巾加熱機、冰箱及3組沙發含茶几。

有興趣民眾於拍賣當日至南投縣南投市南崗二路641號，即查封拍賣物現場出價應買，拍定交付價金後即可將家電、傢俱搬回家。

(中時)