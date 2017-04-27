籃球》布拉加盟廣西！邱大宗：薪水至少兩倍

布拉前往NBL廣西威壯打球，薪水至少將拿在達欣的兩倍以上。(中華籃協提供)

上季獲選SBL最佳洋將與年度第一隊的「印度姚明」布拉，27日宣告跟隨邱大宗加盟中國籃球乙級聯賽(NBL)的廣西威壯，邱大宗強調，NBL賽程與SBL並無衝突，達欣仍可找回布拉，「可是這裡至少開出比達欣多一倍薪水！」

正在帶領廣西隊打中國大陸全運會的邱大宗表示，NBL賽程從6月3日開始，一路打到9月5日結束，跟SBL沒有衝突，「所以我才簽下布拉，主要是幫這個大胖子多賺點錢，可以合約一個接一個，畢竟用他也是有壓力的。」

「布拉還在進步當中，也很聽話，我才把他叫來廣西，」聲音有點沙啞的邱大宗說，「我想無論是在SBL或NBL，甚至CBA，布拉還是要看哪個教練可以帶他或教他，讓他成為主宰籃下的霸王，而非速度很慢的大個子。」

邱大宗直言，布拉打CBA非常不適合，因為CBA各隊都有218到220公分的大個子，加上身材壯碩的老外球員，布拉在籃下幾乎沒有優勢，「假如他去CBA，應該可領8萬美元以上，而廣西這裡薪資至少比達欣多出一倍。」

「廣西今年應該還升不了CBA，9月初打完所有比賽，再給布拉一點休息時間，10月回去台灣準備打SBL，時間應該剛剛好。」上季帶領達欣奪下隊史第2冠的邱大宗表示，他也獲選上季SBL年度最佳教練。

只是問題來了，如果廣西隊開給布拉上季在達欣的兩倍薪水，加上布拉在封王慶功宴時說過，他很想下季再回達欣效力，前提是必須加薪，達欣到底下季能給他多少月薪？布拉能否接受？目前看起來一切充滿變數！

(中時電子報)