高雄中山國小新校舍落成 宛如城市藝術品
高雄市府斥資3億9000萬，歷經2年興建鼓山區中山國小校舍，27日舉辦落成典禮，簡潔純白外觀加上太陽能光電，打造日照通風環境，並與美術館周邊生態景觀結合，儼然是座大型城市藝術品，教育局長范巽綠期盼校方發展美術特色，讓孩子每天上學都像走進美術館。
中山國小1960年創校，因應當地人口快速變遷，高雄市政府於2012年規畫整體遷校作業，在現址興建新校舍，經工務局新建工程處代辦施工，投入3億9000萬元打造1棟教學行政大樓、3棟教學大樓、1座操場，加計後續設置的教學設備經費共約4億2000萬元。
新建校舍榮獲「建築園冶獎」、「公共建設類金質獎─最佳規劃設計類」及「公共建設類金質獎─最佳施工品質類」等殊榮，每間教室皆配備大尺寸觸控式螢幕，方便師生E化互動。
中山國小去年2月開學「入厝」，先讓師生及家長適應環境，27日才舉辦落成典禮，由該校學童組成的太鼓隊、朗讀隊及七賢國中管弦樂團、大榮中學舞獅團表演揭開序幕。
教育局長范巽綠出席儀式時表示，中山國小新校舍綠建築與美學設計，為新校園運動豎立新典範，現已爭取12億經費，用於全市15所國中小重建經費，教育局將推動「高雄市新校園運動5.0」，打造未來世代學習空間。
(中時)
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