台中百貨「日本美食物產大展」 50位冠軍職人進行實演

中友百貨辦日本美食大展，力邀全日本知名排隊美食店家來設攤，更有50位冠軍職人理場實演。(馮惠宜攝)

永光農園的蛋塔、卡士達派特別講求酥脆的口感，濃郁的蛋香保證讓人驚豔，〈馮惠宜攝)

東京厚燒玉子，玉子燒的美味，讓許多消費者念念難忘。（馮惠宜攝）

來來來，用舌尖遊日本！搶在勞動節連假前中友百貨「日本美食物產大展」在BC棟13F大廳登場，網羅日本美食節目裏看到的北海道拉麵、海鮮醋飯、炸串、日式炸雞、天婦羅、墨魚飯、夢幻甜點、和果子、北海道冰淇淋等人氣美食，一開賣人氣搶搶滾，享用拉麵還要排隊等30分鐘。

今年的中友日本美食物產大展陣容號稱史上最豐富，除網羅80家業者參與，其中還有38家是首次到台灣展出，現場更有50位日本冠軍職人進行實演。

其中來自北海道的永光農園，在札幌自家飼養3千隻半放山雞，所有甜點皆使用自家生產的有機雞蛋，初次跨出日本到海外販售，為中部的消費者帶來香醇可口的蛋塔、卡士達派、烤布蕾等甜點，其蛋塔、卡士達派特別講求酥脆的口感，濃郁的蛋香保讓人驚豔，而冰過的蛋塔和卡士達派更是好吃！

此外，在台灣初登場的北海道特色店家包括：帶廣市咖啡專科吉田、帶廣市高人氣拉麵店四丁目食堂、札幌目太間海鮮丼飯、北海道No.1串炸名店味樂瑠亭、伊達市中井英策商店「醋飯壽司」等，另外還有大阪的自由軒名物咖哩、大分的二十八萬石日式雞唐揚、東京富士山溶岩燒、京都章魚燒、大阪燒….等等數不盡的日本排隊美食全都參與此次展出，要讓台中的消費者不用出國也能吃到原汁原味日本美食。

(中時)