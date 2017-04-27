李明哲案 陸委會高度不滿： 陸方不要誤判情勢
民進黨前黨工李明哲已被陸方限制人身自由1個多月，陸委會27日表達高度遺憾與不滿，嚴正要求陸方不要誤判情勢，應迅速公布事實真相，迅速說明李明哲被限制人身自由的地點。
陸委會副主委兼發言人邱垂正27日下午針對李明哲案表示，李明哲案至今已經39天4個小時，進入到第40天，有關中國大陸國台辦於26日記者會中，仍未就李明哲案各界所關注事項作出具體說明，陸委會於同日再次通告國台辦，表達政府的高度遺憾與不滿，並嚴正要求陸方不要誤判情勢，應迅速公布事實真相，盡速說明李明哲被限制人身自由之地點，同時循正式管道通報，並儘速同意家屬探視。
邱垂正指出，針對李明哲先生之身體狀況，陸委會也於26日通告國台辦，要求陸方應確實維護李明哲先生的人身安全，給予妥適醫療照護，並保障其應有權益。陸委會強調，政府相關機關將繼續努力，與家屬及各界共同合作，採取積極有助益之作為，促成李明哲先生早日平安返台。
陸委會在例行記者會後，特別單就李明哲案，再發一則相同內容的書面新聞稿，要求陸方就此案盡速回應和通報。
(旺報)
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