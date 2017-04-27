MLB》殷仔挨轟苦笑：還有什麼球他打不到？
陳偉殷今對費城人吞下本季首敗，投球內容其實不差，唯一敗筆就是失投被法蘭柯（Maikel Franco）敲出滿貫全壘打。殷仔賽後苦笑著說，本來就沒打算投好打的球給法蘭柯打，「誰知道直球他也打，曲球他也打，還有什麼球路他會打不到的嗎？」
法蘭柯過去對戰殷仔打擊率高達3成33，今天交手更繳出完美的3支3。陳偉殷說，法蘭柯近況不錯，他唯一能做的就是降低傷害程度，結果第3局沒有投好，投到對方最擅長打的地方，挨了滿貫炮，「那個傷害程度比較大，其他兩次被打一壘打，後面守下來就好。」
倒楣的是，陳偉殷此役各種大小狀況，幾乎都集中在3局下，先被投手維拉斯奎（Vince Velasquez）敲安，1出局後連兩棒都抓第1球攻擊，對賀瑞拉（Odubel Herrera）還是斷棒安打，被迫在滿壘時對決最棘手的法蘭柯。
「對賀瑞拉都已經內角擠到了，棒子斷掉還一壘打，只能說運氣不好。」殷仔無奈的說。
殷仔去年在費城人主場投得不順，這次因雨整整休息7天才出賽，捕手也不是前3役的搭檔艾利斯（A.J. Ellis），而是攻擊型的瑞爾謬托（J.T. Realmuto），各種因素似乎都有影響，殷仔卻覺得不是藉口。
「我覺得沒有什麼不一樣，就是自己沒有丟好而已，沒有辦法去掌握整個比賽，不是捕手是誰的問題，」殷仔說，因為天氣延後出賽，職業球員自己得調整狀況，他也不覺得在費城投得不順，「今年前4場比賽不論是球速和球威，跟去年比較都更進入狀況，有些球位置沒有投得很差，結果被打，只能說運氣不好。」
(中時電子報)
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