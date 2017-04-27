員農謝明坤 全中運跆拳為彰化代表隊留金
106年全中運閉幕，彰化縣代表隊在跆拳道項目終於傳出捷報，員林農工謝明坤以27比9的懸殊比分，奪下對打項目高男組80公斤級金牌，這是彰化縣在跆拳道項目中第1面也是唯一的1面金牌。
謝明坤曾因上月世大運國手決選中不敵197公分的里約奧運國手劉威廷感到遺憾與挫折，但在指導教練葉竣翔鼓舞下調整心情，從左營國訓中心返校後，就不斷與高身材的選手對戰，強化膽量與信心。
全中運26日的激戰，謝明坤連過5關搶進冠軍賽。金牌爭奪戰時，對手是曾經敗在他腳下的平鎮高中選手，但謝明坤不敢大意，依然集中火力猛攻，並以一記高踢獲得9分，奠定勝基。
已錄取國立彰化師範大學運動系的謝明坤說，期待6月底世錦賽後仍有機會再搶世大運代表資格，他說「絕對會不放棄爭取進軍世界大賽的機會」。
教練葉竣翔說，謝明坤是技巧很好的攻擊型選手，「只是缺乏信心。」所以每次比賽時，他都一定臨場信心喊話，強化謝明坤的能量，果然這次全中運踢出好金牌。
(中時)
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