想變美嗎？亞馬遜推出你的專屬服裝設計師Echo Look
亞馬遜網路商店是目前全球最大購物網站之一，周三(26日)推出一款新的聲控鏡頭Echo Look可以幫你打點每天身上的行頭，讓你出門不必再煩惱今天要穿甚麼才好？
《路透社》(The Reuters)報導，這款新推出的聲控鏡頭Echo Look，搭配專屬的APP，可以幫你篩選出2套今日最佳裝扮，透過流行時尚專家的眼光和技術指導，讓你不會錯搭最新的流行裝束。對於每天忙於工作，沒有時間好好研究服裝的上班族或高階主管而言，新推出的聲控鏡頭可以說是拯救了這群人。
這項科技新品的推出，展現了亞馬遜網站想要在流行時尚和聲控科技領域，成為領頭羊的野心。
亞馬遜客戶可以用Echo Look鏡頭先拍攝2張全身裝扮的照片，就可以獲得網站上的流行時尚專家提供的建議，讓你的打扮更加分，也不怕找不到人跟你討論哪一套服裝更適合你更好看，算是一個相當聰明的辦法。
這個計畫如果推行成功，亞馬遜網站不只可以獲得相當多來自消費者本身的一手資料數據，直接了當吸取顧客的品味愛好，更有助日後回饋給喜歡流行時尚的消費者更多同儕的意見，雙向回饋的運作之下，可能為日漸飽和的電商市場，創造更多營收和獲利的可能性。
亞馬遜網站為習慣傳統電商消費模式的顧客，營造一個全新的消費體驗，刺激低迷的市場經濟。
(中時電子報)
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