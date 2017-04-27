防塑化劑吃下肚！ 高醫大研究肥皂最有用

高醫大研究發現，搭配肥皂勤洗手，有效移除塑化劑暴露。（柯宗緯攝）

高醫大研究發現，洗手用不含香料、塑化劑的肥皂，有效移除塑化劑達95%，比用水洗更有效果。（柯宗緯攝）

台灣曾爆發塑化劑風暴，長期暴露恐對人體產生危害。高雄醫學大學長期實驗，找來28位受試者調查發現，勤洗手搭配不含香料、塑化劑的肥皂，透過界面活性劑，有效移除塑化劑達95%，比起用水洗更有效果，避免將有毒物質吃下肚。

高醫大環境醫學中心國際研究員林碧憶指出，小朋友是最常接觸到塑化劑，因常接觸含有塑化劑的玩具，或是有吃手指習慣，每天吃下的塑化劑DEHP量（最廣泛毒性最高分子）不容忽視；塑化劑也會影響孕婦生殖，尤以男嬰先天性異常風險越高。

她表示，團隊特別模擬現實生活DEHP濃度暴露，先找來一名受試者，在3天內分別以肥皂及清水各洗手6次，成果顯示肥皂移除效率可達95%，清水只有9%；事後再找來28名受試者，發現結果相同，不因性別或手掌大小有顯著差異。

她提到，根據世衛推薦正確洗手步驟，應為「內外夾弓大立」分別是從掌心、手背、指縫、指背、大拇指、指尖等洗手約30秒，肥皂建議用手工皂，最原始不添加化學物質的，即可杜絕塑化劑殘留。

林碧憶說，這項研究成果，今年3月發布在國際Scientific Reports期刊上頭；勤洗手是簡單預防疾病方法，全球統計發現只有19%如廁後會用肥皂洗手，而洗手除了可預防流行疾病傳染外，也能有效移除手中化學物質暴露，降低健康風險。

(中時)