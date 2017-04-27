加拿大150週年精選動畫獲好評 加拿大辦事處感謝中市府

「加拿大150週年國家電影日」圖片，加拿大辦事處感謝中市府用心籌備！（陳世宗翻攝）

台中市政府積極打造國際動畫之都，今年是加拿大建國150週年，特與加拿大駐台北貿易辦事處舉辦「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映活動，吸引民眾攜老扶幼觀賞，反應熱烈。加拿大駐台北貿易辦事處專程來信感謝新聞局協助，讓活動圓滿成功，期待未來有更多合作機會。

加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處副處長石曉梅在信中表示，「加拿大150週年國家電影日」由加拿大國家電影局精選多部得獎動畫，選在建國150週年期間巡迴各國播放，非常高興此次有機會能與台中市政府新聞局合作舉辦。

石曉梅感謝新聞局的完整規劃與用心籌備，讓活動圓滿順利。此外，她也肯定台中市影視發展基金會，成功扮演市府與加拿大駐台北貿易辦事處居中協調角色，讓雙方合作溝通相當順暢；期待未來能與新聞局持續合辦「加拿大週年國家電影日」動畫系列播映活動，也盼進一步與新聞局在2017台中國際動畫影展上緊密合作。

新聞局表示，為讓民眾欣賞加拿大的精彩動畫，了解國際動畫發展潮流，今年2017台中國際動畫影展開跑前，特別與加拿大駐台北貿易辦事處合作，在大墩文化中心舉辦「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映活動，期間共播放7部動畫短片，風格各異，受到民眾熱烈歡迎。

(中時)