9校藝術聯展 EX─劇團5月演出《生之夜色》

中小學藝術聯展有9校展出200件創作，看頭十足也呈現教學成果。（陳慶居攝）

EX─劇團在《生之夜色》以榮獲普立茲獎知名小說《萬病之王》為基礎，共同編寫全新劇本。（劇團提供）

苗栗縣大吹藝文風！中小學藝術才能美術班聯展，27日在縣府文化觀光局開幕，展出9校美術班學生精心創作的200多件作品，縣長徐耀昌前往觀賞，讚許內容豐富，創意令人驚豔，並鼓勵學子快樂創作，將來成為傑出藝術家。

另外，EX─亞洲劇團2017跨國鉅獻《生之夜色》5月將於台北、苗栗盛大演出，開賣至今台北場票券已銷售一空，5月12、13日苗栗場票券目前所剩不多，副縣長鄧桂菊鼓勵喜愛劇場表演的朋友踴躍購票欣賞。

縣府今年首度將全縣中小學美術班聯展移師文觀局舉行，參展學校包括大同國小、通霄國小、明仁國中、通霄國中、縣立苑裡、興華高中、國立苗栗高中及國立苑裡高中。

這項展覽在文觀局第一展覽室及文心藝廊展出水彩、水墨、書法、版畫、素描、設計、立體創作等作品共200多件，充分展現苗栗學子活潑多元的藝術才華，不論是取材、媒材使用，都有特殊表現，展期至5月3日止，歡迎愛好藝文人土踴躍參觀。

徐耀昌指出，聯合美展集結國中小、高中美術資優班學生共同參展，展現12年國教在藝術教育的延續性，也為苗栗注入在地藝術活力，希望苗栗學子除了精進課業外，也能藉藝術涵養陶治心性，將來有機會能繼續深造，在藝術專長領域發光發熱。

而苗栗縣傑出演藝團隊「EX─亞洲劇團」為苗栗在地女兒林浿安和她的先生印度籍導演江譚佳彥共同創辦的優質劇團。這次特別邀請南亞國際導演Dr. Abhilash Pillai與南印度知名編劇家Sasi Kumar Vallikkatte跨國合作，以榮獲普立茲獎知名小說《萬病之王》為基礎，共同編寫全新劇本，並結合前衛多元編導手法精采呈現《生之夜色》。

導演Dr. Abhilash Pillai表示，第一次受邀到苗栗工作，在苗栗生活2個月後，發現苗栗人熱情親切，苗栗不僅是好山好水的地方，更是復育藝術的基地，藝術往往呈現人與人之間的關係。他說，這次是藉由隱喻的表演方式，呈現疾病與生活社會的關聯、疾病與患者本身、親友之間生活產生的影響，同時帶領觀眾走入人們內心深層愛的關懷。

(中時)