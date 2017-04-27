10件包裹錯寄南投 反遭郵局質疑地址寫錯

蔡姓印刷業者出示自己從南投加油站帶回的錯寄包裹，上頭分別貼上台南、花蓮和高雄等地的寄送地址。（陳心瑜攝）

蔡姓印刷業者的10件包裹不明原因被打包成箱，而新泰路郵局迄今也不清楚原因。（陳心瑜攝）

新北市蔡姓印刷業者本月6日在新莊區新泰路郵局寄送共73件文宣至全台各地加油站，兩周後清點發現竟有10件包裹不明原因被打包成箱，全數寄到南投同一處加油站，向郵局反映卻遭回「你們自己寫錯地址」，令他相當氣憤，希望郵局徹查並道歉，新泰路郵局則回應，可免費幫業者重新寄送包裹，也已著手調查。

蔡姓業者承包台糖業務，本月6日以掛號包裹寄送海報、文宣品到全台共73處台糖加油站，25日台糖表示「10間加油站回報沒收到、有1間說一次收到10份」，質疑蔡姓業者處理疏失。

蔡姓業者當天趕緊致電郵局查詢，卻遭回「應該是你寫錯地址」，他驅車到南投的加油站發現郵局竟將應該寄送到10間不同加油站的文宣，打包成同一箱寄到南投。

蔡男表示，除了10件不知為何被裝成一箱的文宣，還剩下1件掛號包裹消失無蹤「25日告訴郵局、27日還找不到」，也未主動告知賠償事宜。

新泰路郵局則承認作業疏失，昨（26）天才接到客服告知包裹疑似寄丟，目前仍在調查貼上不同地址的包裹為何被打包成箱，希望寄件者能夠將自行取回的包裹拿到郵局，會免費以快捷寄送。

(中時)