高巿警「屍體帷幕」 刑事鑑識中心推教學片
基於對往生者的尊重，屍體惟幕近年來已廣泛受到警界使用，但因採購的惟幕有不同款式，高巿警刑事鑑識中心為提高第一線員警熟練度及效率，特別拍攝教學影片。
高巿警在2015年底採購17個屍體帷幕，配置全市17個分局偵查隊使用，當時採購的是造價較高的「交叉柵欄式」，後來各分局另自行採購「簡易型」帳蓬式給各派出所。
教學影片以「交叉柵欄式」及「簡易型」為介紹，教導如何正確操作、搭設及收納。警方指出，目前各分局種子教官已利用常訓及各種集會場合教導正確操作方法，並實施檢測，期許日後處理屍體個案時，能展現專業。
(中時)
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