桃園民安3號演習 模擬煉油廠事故

搜救演練逼真。（葉臻攝）

演練畫面逼真。（葉臻攝）

消防局演練機捷車廂逃生。（葉臻攝）

桃園市今年度民安3號演習今(27)天登場，以模擬桃園中油煉油廠發生複合性災害事故，結合消防局、環保局、軍方和中油等團隊，進行火災人命搶救、毒化災應變及大量傷患搶救等演練，和周邊民眾疏散演練，其中還有機捷車廂造景模擬人員疏散和破窗。

市長鄭文燦在大雨中視察演練狀況，他表示，中油煉油廠和風禾公園舉行的20幾項演練都很逼真，他強調，桃園目前僅有中路重劃區內的風禾、向陽和水秀3個防災公園，能結合防災和都會休閒需求，水災發生時也會有滯洪池的功能。

「未來每個行政區都要有1個以上的防災公園」，並提高設施等級，具備防災和休閒功能，鄭文燦也強調，希望中油煉油廠平常能做好工安、環保、救災及敦親睦鄰的功能，「希望煉油廠能按照承諾進行遷廠」，今年也有別於去年，請消防局跟中油協商，進行居民疏散演練，成效良好，也謝謝所有辛苦的人員。

消防局表示，這次演習設定是發生規模6.8地震，南崁斷層附近的桃園、龜山、中壢、大園、八德等區災情嚴重，演習項目則包括房屋倒塌搜救、公共事業維生管線搶救、狹小巷弄人命救助、捷運車廂事故救援、油槽火災搶救、油罐車及遊覽車翻覆搶救等，消防局特搜大隊甚至出動2隻搜救犬，並模擬捷運車廂急迫、人員疏散、倒塌大樓內救人等驚心動魄的畫面，鄰近南崁、南美、南下、大坑和汴洲里等5個里的民眾再疏散的風禾公園，過程緊湊但順利。

(中時)