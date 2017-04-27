首勝後落漆？ 馬克宏回鄉拉票被噓爆 勒龐反獲喝采

馬克宏赴當地與工會代表見面，卻被身邊的工人噓爆。(圖/美聯社)

法國總統候選人馬克宏(Emmanuel Macron)在周日的首輪投票中風光獲得第一，然而他卻在拚第二輪投票的期間，被指太過懈怠，先是花大錢高調在餐廳慶功，更是在26日卻在本該自己是自己主場的家鄉拉票時，被大批工人噓爆，反觀她的對手「民族陣線」黨的候選人勒龐(Marine Le Pen)則是出乎意料外的造訪該地，獲得工人滿堂喝采，也讓這場小鎮會面成為兩位候選人政見發表的舞台。

工人們高舉該工廠讓工作機會流失的抗議標語。(圖/美聯社)

溫和左派「前進！」黨總統候選人馬克宏，周三回到自己的家鄉拉票，位於法國北部亞眠的工廠，與當地工會代表討論該廠將被迫關閉的問題，沒想到卻遇上大批該廠工人的圍堵，他不僅被工人們噓爆，也有人對他大喊「沒有工作」，甚至有人高喊叫勒龐才是「總統」。反而是稍早沒有預定會面行程、突然顯身的勒龐獲得了工人們的歡迎。

打算要鬆綁對外籍勞工限制的馬克宏，對於這家將在明年把300個工作機會外移至波蘭的工廠，他表示自己沒辦法阻止工廠繼續開除工人，但是會為該工廠找買主，也會幫助這些失業工人轉型。至於反球化的勒龐則是承諾，自己若當選一定會保住這些工人的工作，還說要對將工廠外移出境，還將產品賣回國的商品課高達35%的稅。

勒龐則是獲得工人們的歡迎。(圖/美聯社)

工人們和勒龐開心合照。(圖/美聯社)

儘管兩位候選人並未在小鎮上相遇，但這場和工會代表見面的活動，儼然已經成為兩法國總統候選人表達對勞工政策的舞台，也為將在5月7日決定艾麗榭宮新主人的第二輪投票再添上緊張感。

(中時電子報)