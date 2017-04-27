還原唐少萱誣告性侵導火線 馬幼興：她想挽回富小王

馬幼興在近來首個節目通告中，揭密唐少萱栽贓始末。(取自臉書、YouTube)

馬幼興昨日在記者會痛哭訴委屈。(粘耿豪攝)

馬幼興去年遭合作《戲說台灣》女星唐少萱匿名控告性侵，直到近日終於真相大白，檢方證實馬幼興遭女方惡意誣告，只為了掩飾自己劈腿2男星事實。因為捲入性侵疑雲，好一陣子沒有工作上門的馬幼興，昨日也終於獲得近日第一個通告上《54新觀點》訴說這一路來的委屈，更在節目中揭開唐少萱扯謊目的，只為挽回演員陳帝源。

唐少萱扯謊設局，營造馬幼興性侵假象，原來只是為了挽回同劇演員陳帝源，讓陳帝源誤以為她被馬幼興強迫交網，馬幼興說：「因為小王發現她跟我在一起之後，小王已經跟她分開了，所以她為了挽回小王（這樣做）。」

為何唐少萱不惜栽贓馬幼興，也要與陳帝源復合？馬幼興就透露，其實陳帝源家境富裕，在日本事業發展不錯，加上唐少萱也是念政大日文系的，唐少萱之前曾向他坦言，若未來在演藝圈不順遂，會想去日本發展。

不過唐少萱機關算盡，依舊沒有得到她想要的，因為馬幼興表示，陳帝源後來也因為看清唐少萱為人，選擇分開沒在一起了。

(中時電子報)