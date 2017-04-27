南山中學1200名師生獻愛　路跑響應飢餓三十

南山中學響應台灣世界展望會第28屆飢餓三十人道救援行動規畫路跑活動，共1200名師生參與，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。（葉書宏攝）

南山中學響應台灣世界展望會第28屆飢餓三十人道救援行動規畫路跑活動，共1200名師生參與，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。（葉書宏攝）

南山中學響應台灣世界展望會第28屆飢餓三十人道救援行動規畫路跑活動，共1200名師生參與，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。（葉書宏攝）

南山中學響應台灣世界展望會第28屆飢餓三十人道救援行動規畫路跑活動，共1200名師生參與，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。（葉書宏攝）

南山中學響應台灣世界展望會第28屆飢餓三十人道救援行動規畫路跑活動，共1200名師生參與，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。（葉書宏攝）

南山中學響應台灣世界展望會第28屆飢餓三十人道救援行動規畫路跑活動，共1200名師生參與，學生們每跑一圈，家長會相對捐款10元響應支持。（葉書宏攝）

新北市南山中學1200名師生今（27日）響應飢餓三十人道救援行動，規畫國高中部飢餓路跑、飢餓體驗12小時及幼兒園飢餓闖關3小時活動，學生們每跑校園一圈，家長會相對捐款10元響應，不少學生第一次參加，都認為路跑不僅健身還可以助人相當有意義。

1200名師生中午在校長蔡銘城等的帶領下展開活動，每位飢餓路跑者將完成3圈3公里的路跑任務，從廣福路校門口沿著學校外圍跑至南工路校門口，本次共募集9萬6820元，家長會補足至整數10萬元。

今年與往年不同，路線中會設置傳水送愛關卡，同學們用打氣筒汲水，體驗在非洲汲一桶水需要走2至3公里的艱辛，亦象徵南山中學齊心送淨水到東非乾旱國家；同時幼兒園同學也會進行闖關活動，設置水撲滿、傳水送愛兩關，教導小朋友認識不同的水源，並學習珍惜使用的水。

學生呂安培說，覺得出生在台灣，擁有完善的水資源設備、儲存乾淨水的環境是一件很幸福、值得感恩的事，應該要把幸福分享給東非乾旱的國家，讓他們也能恢復健康，不再忍受飢餓、乾渴的痛苦。

幼兒園幼幼袋鼠班學生李向惟說，最喜歡雨撲滿的活動，以前都不知道非洲的小朋友收集水這麼辛苦，希望能幫助他們以後不會肚子餓，能有乾淨的水可以喝。

蔡銘城表示，連續第7年舉辦飢餓體驗DIY，這是學校重要的活動，不但拓展學生國際視野，更增加學生關懷環境、尊重生命的實踐能力，藉由飢餓體驗行動，教導孩子們，珍惜所有的食物和水，將師生和家長的愛心傳送到東非缺水、飢餓的兒童身上。

台灣世界展望會北區辦事處主任徐蒔怡表示，台灣世界展望會28年來以飢餓三十人道救援行動即時回應世界各地重大災難、飢荒、戰火，及國內急難、特殊景況家庭的需要。

她呼籲，全台民眾加入救援東非糧荒的行列，更邀請民眾一起報名參加7月15至16日於花蓮、彰化、高雄一場三地舉辦的飢餓勇士大會師，以行動為最脆弱的兒童發聲。

(中時)