台灣追求F-35戰機 考驗中美關係
台灣積極想要在與川普政府的第一次軍購案中，把F-35戰機也涵蓋進去，而這可能對中美才緩和的外交關係形成下一個挑戰。
據彭博（Bloomberg）新聞社報導，由於台灣最早可能在7月就可能遞出軍購清單，打算把洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的F-35戰機也加進去。
另一方面，台灣立法院外交及國防委員會召集委員王定宇透露，台北打算放棄爭取了很久的升級F-16戰機。
「我們希望我們能買F-35戰機，」王定宇告訴彭博新聞，「我們等升級的F-16戰機太久，而它們的時代已經過去，要是現在買，10年內就沒用了。」
美國總統川普就任前曾痛批中國操縱匯率，搶走美國人的工作，並質疑華府一貫的「一中」政策，但自從本月稍早他首度與中國國家主席習近平會面後，雙方關係顯然已見緩和。
然而，美國對台軍售始終是中國的大忌。
中國外交學院外交學與外事管理系教授蘇浩說，任何F-35軍售，都象徵台美軍事關係出現問題很大的提升。據他推測，川普很可能把這當籌碼，而不會批准。
蘇浩指出，在習川佛州峰會後，中美關係才剛重新步上正軌，美國若真的軍售，將會導致雙方關係嚴重倒退。要是美國真的出售F-35，將會成為雙方領袖的重大挑戰，而北京也會毫無保留地反對。
彭博新聞指出，台灣通常無法如願得到想要的東西，尤其是可能激怒中國的武器，更是如此。自從1992年以來，就沒有美國總統同意出售先進戰機給台灣。
在美國前總統歐巴馬宣布對台64億美元（近2,000億台幣）的軍售案後，中美2010年便中止軍事對話，而那次還不包括台灣想要的新式F-16戰機。
(中時電子報)
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