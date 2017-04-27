《名模星任務》中視28日首播 主持群直播陪看
改版並換到中視播出的戶外遊戲真人秀《名模星任務》，4月28日首播，未來每周五晚間10點播出，不僅保有原來的伊林娛樂名模、藝人團隊，還加入鬼才製作人沈玉琳，並推出全新賽制及遊戲任務，由固定主持群陳思璇、沈玉琳、陳志強、大愷、李懿等人，率領每集來賓參加小遊戲，讓觀眾享受到多樣化的娛樂效果。
為了慶祝首集4月28日播出，製作單位今（27）天宣布，首播開始後，主持人及來賓會同步在《名模星任務》臉書粉絲團線上直播，與網友們一起收看首集節目，並線上即時回答網友們的各種疑問。
首集節目由陳志強、陳宇馨、李懿、沈玉琳組成的藍隊與陳思璇、若綺、楊昇達、大愷共組的紅隊抗衡；為了讓觀眾看到更有趣的節目內容，首集節目不僅開拔到麗星郵輪上錄影，還加入戲劇效果，配合主持人與來賓在遊戲過程中頻頻凸槌、鬥嘴的搞笑畫面，增加更多趣味。
讓藍隊印象最深刻的頂著海上狂吹的寒風，在郵輪的戶外滑水道出任務，大夥必須從高空滑水道順流而下，同時解答數學題，偏偏4名成員的數學程度是比爛的，沈玉琳更自爆大學聯考的數學科只考6分，差點讓整個家族蒙羞。陳志強也不好意思表示：「其實我只考4分，我才是讓姓陳的人都蒙羞。」
為此，藍隊士氣大減，沈玉琳還拜託陳志強說：「我知道郵輪不可能為了我一個人開回台灣，你可以幫我借一輛水上摩托車，我自己騎回去嗎？」
(旺報)
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