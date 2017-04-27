李妍憬與運將互毆案 法官將傳司機和解意願
本名李妍謹的藝人李姸憬，去年10月與小黃運將賀業輝互毆傷害案，台北地方法院今(27)日下午再度開庭。李姸憬仍表明有和解意願，且已一再釋出善意，因賀請假，法官將單獨傳賀出庭，了解有無和解意願，若賀堅持不和解，就會進入實體審理，釐清本案是非。
李姸憬去年10月30日凌晨，在北市東區參加萬聖節狂歡派對後，和女性友人劉謙柔帶著醉意搭小黃離開，因不滿運將賀業輝急煞又猛催油門，讓2人想嘔吐，與運將當街上演全武行，事後雙方互控都被起訴。
北院先前開審查庭，李姸憬當庭認罪，泣訴「有錯就認錯」，希望無條件和解，經偵審中三度調解，甚至由法官親勸和，但賀業輝堅持求償15萬，且不認罪。在無法達成共識下，審查庭法官將本案裁定後送刑庭重新分案審理。
今(27)日下午，法官開庭傳訊雙方到庭，賀業輝因客人包車旅遊請假未到。法官詢問有無意願和解，李姸憬強調，她已說過很多次，「我們一直有意願和解」，但賀一直提金額要求償。她還說，自己也受傷，並未提求償，只希望雙方無條件撤告，但賀不同意，堅持要賠償金。
法官聽完李的說法，表示本案會分開傳訊2人，以免同時在庭可能影響和解。因賀要到5月2日才回來，屆時會單獨傳他出庭，了解賀有無意願談和解；如果沒有就會實質審理，但提醒如果有任何索賠求償，都要提出單據。
(中時)
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